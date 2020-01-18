SkyUp не будет летать в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Ираком

SkyUp Airlines с 1 февраля 2020 года приостанавливает полеты в Объединенные Арабские Эмираты в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком.

«С 1 февраля 2020 года SkyUp Airlines приостановит выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. Это связано с продолжением запрета выполнения полетов в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Республики Ирак, введенной Госавиаслужбой Украины с 9 января 2020 года», — говорится в извещении авиакомпании, разосланном в пятницу вечером.

Как отмечают а авиакомпании, необходимость облетать территории Ирана и Ирака вызвала увеличение продолжительности полетов, а также потребность делать остановку в пути для дозаправки.

«Мы вынуждены принять сложное для нас решение временно прекратить полеты регулярной программы в Шарджу из регионов Украины. Чтобы сделать наши полеты более безопасными, мы изменили эти маршруты — теперь мы летаем через территории Египта и Саудовской Аравии, а также делаем остановку для дозаправки в Анталии. Такая необходимость увеличивает время полета минимум на три часа. Это создает неудобства для наших пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов в аэропортах прилета — Запорожье, Львове, Харькове», — комментирует ситуацию совладелец авиакомпании Александр Альба.

Как только запрет пролета над территориями Ирака и Ирана будет отменен, SkyUp рассмотрит возможность вернуться к выполнению этих рейсов.

Что касается регулярных рейсов SkyUp в Коломбо (Шри-Ланка), авиакомпания продолжит их выполнение с дополнительной посадкой в Анталии на обратном пути.