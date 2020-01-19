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Полиция задержала 11 человек, напавших на антифашистов в Киеве

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Полиция задержала 11 человек, напавших на антифашистов в Киеве
Фото: Hromadske

Национальная полиция задержала 11 человек за нападение на участников акции антифашистов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба полиции.

«За противоправные действия на Михайловской площади полицейские доставили в управление полиции 11 человек. После первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка», — сказано в сообщении.

«После окончания акции антифашистов участники шли к фуникулеру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард», - отметили в пресс-службе.

Сегодня в центре Киева прошла акция антифашистов, в которой приняли участие около двух десятков человек. Акция проходит ежегодно и приурочена к годовщине убийства российских журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Уастники акции выступали с лозунгами: «Прочь фашизм! Прочь капитализм», «Права человека — будущее Украины» и т.п. Кроме этого, активисты выступали за борьбу с ультраправыми в Украине.

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В ходе мероприятия, несмотря на присутствие полицейских, антифашистов атаковали националисты. Последние также присутствовали на Михайловской площади, выкрикивая националистические и антироссийские лозунги. В итоге радикалы закидали антифашистов яйцами и петардами.

Киев, полиция, антифашисты
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Комментарии (1)
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Гость
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михаил василенко
михаил василенко 33 минуты назад

А У НАС ЕСТЬ ФАШИСТЫ...????? ИЛИ ЭТО ВТОРАЯ САСТЬ МАРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА ...10 ГОДА ЕФРЕМОВСКИЕ МАРШИ ПРОТИВ ФАШИЗМА????ЧЕМ КОНЧИЛОСЬ И КТО ЗАКАЗЧИК ...УШИ ТОРЧАТ ОДНИ И ТЕ ЖЕ...

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