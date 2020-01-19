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На антифашисткой акции в Москве задержали 10 человек

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На антифашисткой акции в Москве задержали 10 человек

На антифашистском шествии в Москве в память журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова задержали восемь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, передают местные СМИ.

По их информации, задержанные вышли с плакатами против преследования ЛГБТ-активистов.

В пресс-службе столичного главка МВД прессе заявили, что у них нет информации о задержаниях на шествии на данный момент. С городскими властями акция памяти согласована.

Сообщается, что всего на акцию вышли 1,4 тыс. человек. Шествие началось на Тверском бульваре и завершится возложением цветов на улице Пречистенка — у здания бывшего независимого пресс-центра, где после пресс-конференции были убиты Маркелов и Бабурова.

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Антифашистское шествие в память Маркелова и Бабуровой ежегодно проходит 19 января в центре Москвы. Виновными в их убийстве позднее признали неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис. Первого приговорили к пожизненному заключению, вторую — к 18 годам лишения свободы.

Москва, митинг
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