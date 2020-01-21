В Киеве обыскивают известную сеть магазинов из-за торговли подделками

Столичные правоохранители 21 января проводят обыски в магазинах известной торговой сети из-за продажи фальсификата.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
«По версии следствия, через эту сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами.
«При продаже в магазинах не выдают товарные чеки. В свою очередь выдают нефискальные чеки без указания модели и торговых марок компаний с указанием адреса магазина и инициалов физического лица предпринимателя, однако без налогового номера. Это наносит вред не только потребителю, но и репутации компаний, чьи товары подделывают. Речь идет о 6 известных мировых производителях, торговыми марками которых незаконно маркировали товары в этой сети», — рассказала пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.
По словам силовиков, наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввозе в Украину с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет.
Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса.
Правоохранители традиционно не приводят название магазинов, но по данным СМИ, речь идет о сети «Конфискат».
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