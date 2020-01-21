JP Morgan прогнозирует снижение в Украине учетной ставки до 7,5% годовых

JP Morgan ожидает в января 2020 года снижение учетной ставки НБУ с нынешних 13,5% годовых до 11%, в марте — до 10%.
Об этом говорится в материалах январского исследования Global Emerging Markets Research, передает «Интерфакс-Украина».
«Ставка по состоянию на конец 2020 года, вероятно, будет всего лишь 7,5% годовых по сравнению с нынешними 13,5%», — прогнозируют аналитики.
В JP Morgan считают, что возможности для дальнейшего укрепления курса гривні ограничены.
«Несмотря на привлекательность реальной доходности, мы видим, что перспективы дальнейшего роста гривны ограничены, поскольку НБУ продолжает восстанавливать валютные резервы. Кроме того, мы также считаем валюту переоцененной», — говорится в сообщении.
По оценкам аналитиков, переоценка гривны составляет 34%.
В 2020 году, как и ранее, ожидается рост экономики на 3,8% ВВП.
Напомним, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.
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