Украина может разрешить применять внутри страны английское право

Украина для повышения доверия инвесторов может дать британским судам специальные полномочия во внутриукраинских коммерческих спорах.
Об этом во время выступления в Украинском доме в Давосе заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает Укринформ.
«Мы размышляем над тем, чтобы, как в Казахстане, применить правила международного арбитража, чтобы дать возможность британскому суду иметь верховенство и реальную силу в коммерческих исках», — сказал Арахамия.
Он отметил, что для инвесторов это стало бы «замечательным сигналом». «Британская правовая система — всемирно известный бренд, поэтому нам надо создавать такие бренды для укрепления доверия инвесторов и привлечения их интереса», — отметил Арахамия.
Как сообщалось, в прошлом году в Казахстане начал работу новый коммерческий суд, все судьи и адвокаты в котором представляют Великобританию и проводят заседания в Казахстане пять раз в год.
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