Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии «Меморандум о взаимопонимании».

Об этом сообщил в Facebook премьер Алексей Гончарук.

«Только что Министерство инфраструктуры подписало с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn „Меморандум о взаимопонимании“.

Этот альянс — это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года», — написал он.

По его словам, применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

«После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве, мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно — Украина будет полностью сохранят за собой контроль над УЗ. Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. Поэтому сразу откидаю все слухи — о какой либо продаже или арендн стратегически важного государственного объекта, как Укрзализныця, речь не идет», — подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком «Укрзализныцей» прорабатывают вопрос стратегического партнерства.