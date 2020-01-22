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Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

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Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии «Меморандум о взаимопонимании».

Об этом сообщил в Facebook премьер Алексей Гончарук.

«Только что Министерство инфраструктуры подписало с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn „Меморандум о взаимопонимании“.

Этот альянс — это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года», — написал он.

По его словам, применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

«После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве, мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно — Украина будет полностью сохранят за собой контроль над УЗ. Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. Поэтому сразу откидаю все слухи — о какой либо продаже или арендн стратегически важного государственного объекта, как Укрзализныця, речь не идет», — подчеркнул глава правительства.

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Напомним, ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком «Укрзализныцей» прорабатывают вопрос стратегического партнерства.

УЗ, Deutsche Bahn
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