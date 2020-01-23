В Турции доставщика, плюнувшего на пиццу, хотят посадить на 18 лет

Необычно суровое наказание потребовала в Турции сторона обвинения для доставщика пиццы, совершившего хамский поступок по отношению к клиенту. Как передало агентство Demiroren, прокурор добивается 18-летнего тюремного срока для мужчины, тайком плюнувшего на пиццу перед тем, как вручить ее заказчику.

Этот инцидент произошел еще в 2017 году в городе Эскишехир. О выходке доставщика стало известно лишь потому, что ее зафиксировала камера наблюдения, установленная на лестничной клетке перед входом в квартиру потерпевшего.

Человека, заказавшего пиццу, о случившемся предупредил хозяин съемной квартиры. За этим последовало обращение в полицию. На видеозаписи видно, как некий доставщик по имени Бурак плюет на пиццу, снимая происходящее на сотовый телефон. Мотивы этого поступка до сих пор остаются невыясненными.

Злоумышленник уже наказан штрафом в тысячу турецких лир (более $600) за то, что, по мнению обвинения, «поставил под угрозу здоровье клиента». Теперь же прокурор добивается тюремного срока, квалифицируя поступок как «отравление пищи».

Агентство отмечает, что запрошенное обвинением наказание представляется суровым даже по меркам Турции, ведь даже «членство в вооруженной террористической организации» карается «лишь» 15 годами заключения.