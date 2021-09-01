Зеленский в Музее Холокоста заявил об отсутствии в Украине расизма, антисемитизма и нетерпимости

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что идеология расизма, антисемитизма и нетерпимости в современной Украине не имеет ни единого шанса.
«К сожалению, приверженцы идей ксенофобии и нацизма существуют в современном мире, в разных странах, в разных проявлениях. Какая их роль и влияние в современной Украине? Меньше, чем ноль. Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем ни одного шанса», — заявил Зеленский, выступая перед лидерами еврейских организаций в Музее Холокоста в Вашингтоне.
«А убедительный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые иногда называют украинцев нацистами или антисемитами, очевидно: украинцы избрали меня президентом Украины», — добавил он.
По словам Зеленского, «у народа Украины, который пережил на своей земле „Бабий Яр“, не может быть „зародышей“ антисемитизма и нацизма на генетическом уровне».
Он также подчеркнул, «любой геноцид и война всегда начинаются с изоляции, убийств, арестов».
«Сегодня Украина возводит государство в условиях войны. Про это нельзя забывать и это невозможно не замечать. Нельзя думать о том, что это касается только Украины, что это касается отношении Украины и России, что Донбасс и Крым — это чья—та чужая проблема ... Не будьте безразличными к войне на Донбассе, к оккупации Крыма, к Украине», — сказал президент.
Зеленский также передал Музею Холокоста в Вашингтоне оцифрованные копии 43 писем на идише из коллекции «Непрочитанные письма 1943 года».
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