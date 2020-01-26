Ким Чен Ын появился на публике со своей тетей впервые после казни дяди

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые более чем за шесть лет появился на публике со своей тетей Ким Гён Хи. Это следует из сообщения северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), передает РБК. В 2013 году ее мужа казнили за антипартийную деятельность.

По информации агентства, Ким Гён Хи посетила вместе с племянником праздничный концерт по поводу лунного Нового года. На опубликованном агентством фото видно, что она сидит на мероприятии рядом с женой Ким Чен Ына — Ри Соль Чжу, через одно кресло от племянника.

Ким Гён Хи — дочь основателя КНДР Ким Ир Сена и младшая сестра правившего после него Ким Чен Ира. Сейчас ей 73 года.

В декабре 2103 года мужа Ким Гён Хи Чан Сон Тхэка казнили, обвинив его в предательстве, антипартийной деятельности и употреблении наркотиков. После этого некоторые источники утверждали, что тетя Ким Чен Ына покончила с собой или серьезно больна, поскольку в последний раз она появлялась на публике в сентябре 2013 года на концерте в честь 65-летия со дня основания КНДР. Кроме того, в мае 2015 года CNN сообщала, что Ким Чен Ын отдал приказ об отравлении своей тети, поскольку та критиковала его после казни мужа.