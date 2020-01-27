«Талибан» взял на себя ответственность за упавший самолет в Афганистане

Радикальная организация «Талибан» заявила, что сбила самолет с американскими военными, в том числе высокопоставленными офицерами, передает Reuters со ссылкой на представителя «Талибана».

О крушении самолета в афганской провинции Газни стало известном днем 27 января. Изначально местные СМИ писали, что речь идет о пассажирском лайнере, однако государственная авиакомпания Афганистана опровергла эту информацию.

По данным Afganistan Times, воздушное судно потерпело крушение на подконтрольной «Талибану» территории.