Apple хочет получить патент на стеклянный iMac

Компания Apple подала в Бюро патентов и торговых марок США заявку на регистрацию патента, предусматривающего создание нового фирменного компьютера-моноблока iMac со стеклянным корпусом в виде изогнутого прозрачного листа. Внимание на заявку, поданную в мае прошлого года, обратили издания The Verge и Patently Apple.

В патентной заявке Apple отмечается, что будущий настольный ПК будет включать в себя дисплей в стеклянном корпусе моноблока, переходящем в клавиатуру и тачпад. Также не исключен вариант без встроенной клавиатуры — в этом случае речь идет о переносном MacBook, который можно будет как консоль поставить вместо монитора для iMac. Также предполагается, что стеклянный iMac можно будет сложить — линией «сгиба» будет место соединения самого моноблока и клавиатуры.

The Verge обращает внимание на то, что Apple впервые планирует использовать такое количество стекла для корпуса своих устройств, тем более в iMac. Кроме того, компания думает о дальнейшем развитии универсального дизайна iMac, объединяя вместе не только сам компьютер и дисплей, но также клавиатуру и сенсорную панель. Издание также называет амбициозной идею Apple объединить все средства ввода и вывода информации с компьютера в один блок.