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В Нацбанке назвали причину дорогих кредитов в Украине

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В Нацбанке назвали причину дорогих кредитов в Украине

В НБУ заявили, что банки все еще опасаются уменьшать ставки по кредитам из-за ряда рисков, среди которых — недостаточная реформованисть судебной системы и сложность взыскания и реализации залога.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

В Нацбанке отметили, что со II полугодия 2019 года снижается уровень ставок срочных депозитов — с около 15% годовых в августе 2019 года до 13% годовых в январе 2020 года.

«Такое снижение коррелирует со снижением инфляции в Украине. Поэтому мы видим, что постепенно политика, направленная на снижение инфляции, которую Национальный банк проводил с 2015 года, способствовала и снижению стоимости фондирования, а стоимость фондирования — это 2/3 от стоимости займов. Но важна и цена риска, которую банки закладывают в стоимость кредита», — подчеркнули в НБУ.

Среди факторов, влияющих на цену риска, в Нацбанке, в частности, назвали:

недостаточную реформованисть судебной системы, которая не позволяет полноценно защитить права кредиторов;
сложность (а, порой, и невозможность) взыскания и реализации залога;
недостаточное количество прозрачных и платежеспособных заемщиков;
для рынка ипотеки — недостаточная прозрачность и урегулированность рынка недвижимости.

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«Без устранения этих преград даже дальнейшее удешевление фондирования не позволит реализовать весь потенциал для возобновления кредитования в Украине», — добавили в пресс-службе регулятора.

НБУ, кредиты
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