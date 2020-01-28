В Нацбанке назвали причину дорогих кредитов в Украине

В НБУ заявили, что банки все еще опасаются уменьшать ставки по кредитам из-за ряда рисков, среди которых — недостаточная реформованисть судебной системы и сложность взыскания и реализации залога.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.
В Нацбанке отметили, что со II полугодия 2019 года снижается уровень ставок срочных депозитов — с около 15% годовых в августе 2019 года до 13% годовых в январе 2020 года.
«Такое снижение коррелирует со снижением инфляции в Украине. Поэтому мы видим, что постепенно политика, направленная на снижение инфляции, которую Национальный банк проводил с 2015 года, способствовала и снижению стоимости фондирования, а стоимость фондирования — это 2/3 от стоимости займов. Но важна и цена риска, которую банки закладывают в стоимость кредита», — подчеркнули в НБУ.
Среди факторов, влияющих на цену риска, в Нацбанке, в частности, назвали:
недостаточную реформованисть судебной системы, которая не позволяет полноценно защитить права кредиторов;
сложность (а, порой, и невозможность) взыскания и реализации залога;
недостаточное количество прозрачных и платежеспособных заемщиков;
для рынка ипотеки — недостаточная прозрачность и урегулированность рынка недвижимости.
«Без устранения этих преград даже дальнейшее удешевление фондирования не позволит реализовать весь потенциал для возобновления кредитования в Украине», — добавили в пресс-службе регулятора.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016