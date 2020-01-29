Запасы газа на крупнейших газовых месторождений страны подходят к концу

Запасы пяти крупнейших газовых месторождений Украины на данный момент истощены более чем на 80%. Об этом сообщила в среду сообщила компания «Укргазободыча» на своей странице в Facebook.

По ее данным, запасы Шебелинского месторождения газа истощены на 89%, Западно-Крестищенского — на 90%, Яблоновского — на 79%, Ефремовского — на 82%, Мелиховского — на 82%.

Компания сообщила, что инвестирует в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение запасов. По данным «Укргазободычи», в 2019 году она открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд куб. м газа, увеличила извлекаемые запасы почти на 15 млрд куб. м, подготовила к бурению объекты с ресурсной базой в 17,7 млрд куб. м газа.

Ранее «Укргаздобыча» сообщила, что ее собственная добыча газа упала в 2019 году на 2 млрд куб. м, до 13,62 млрд. Компания признала, что технологически простые для извлечения запасы газа на Украине почти исчерпаны, в связи с чем необходимо выработать технические компетенции для добычи «сложного» газа, в том числе в сфере глубинного бурения и добычи на морском шельфе.

По данным «Нафтогаза Украины», в 2018 году в стране добыли почти 21 млрд куб. м газа. АО «Укргаздобыча», предприятие группы «Нафтогаз», в 2018 году добыло 15,5 млрд куб. м газа, что составляет 73,8% от общего объема добычи в Украине.