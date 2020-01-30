МХП в 2019 году нарастил производство курятины на 18%

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в 2019 году продал внешним потребителям 669,96 тыс. тонн куриного мяса, что на 13% больше, чем в 2018 году.
Согласно сообщению агрохолдинга на сайте Лондонской фондовой биржи в четверг, в четвертом квартале 2019 года он продал 158,62 тыс. тонн курятины — на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года, передает Интерфакс-Украина.
Объемы производства курятины в четвертом квартале 2019 года выросли на 18% — до 188, 78 тыс. тонн, а в целом за год — на 18%, до 728,92 тыс. тонн.
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