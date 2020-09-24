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Нацбанк планирует и дальше придерживается политики плавающего валютного курса

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Нацбанк планирует и дальше придерживается политики плавающего валютного курса

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает придерживаться политики плавающего валютного курса, соответственно, курс гривны будет двигаться в обе стороны, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

«Возвращаясь к ситуации с рынком, я думаю, что она чисто тактическая и люди домысливают. Моя позиция остается в том, что мы придерживаемся плавающего валютного курса, и гривня будет двигаться в обе стороны. Если я увижу, что по каким-то причинам это не происходит, вы об этом первые узнаете, я же Twitter не зря завел», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Сологуб добавил, что изменение тактики НБУ на межбанковском валютном рынке, вероятно, связаны с кадровыми изменениями в департаменте открытых рынков. «Изменения в департаменте открытых рынков, наверное, повлияли на это, потому что люди по-другому тактически это видят. Я ж не стою над ними. Наша задача — чтобы рынок в обе стороны двигался», — уточнил он.

«Я могу сказать, что директор департамента открытых рынков — это очень важная позиция, работу свою директор департамента делал хорошо, с моей точки зрения, его не нужно было менять», — подчеркнул Сологуб.

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Комментируя ослабление гривны на межбанке на протяжении 12 дней (с 29 августа по 15 сентября, с 27,555 грн/$1 до 28,105 грн/$1 — Ред.), замглавы НБУ подчеркнул, что в данном случае стоит смотреть не на длительность девальвации, а на ее объем.

«Рынок должен двигаться, должна быть волатильность. То, что он терял немного копеек каждый день — окей, объёмы изменений не такие большие», — отметил он.

НБУ, Дмитрий Сологуб
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