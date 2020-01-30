Фонд госимущества выставил на продажу 6 киевских 18 пригородных автостанций

Фонд госимущества выставил на аукцион акции компании «Киевпассервис», которой принадлежит ряд автостанций в Киеве и области — стоимость акций стартует с цены 195,94 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи, передает «Слідство. Інфо».

Отмечается, что аукцион пройдет 4 марта 2020 года. Покупатель станет владельцем киевских автостанций «Дарница», «Дачная», «Подол», «Полесье», «Южная» и центрального автовокзала.

Кроме этого, покупатель получит 18 станций и вокзалов в Киевской области — в частности, в Василькове, Белой Церкви и Обухове.

Подчеркивается, что победитель аукциона обязан сохранить основное назначение автостанций минимум на 5 лет в Киеве и на 15 — в области.

Также он в течение полугода должен погасить задолженность компании, в частности, перед госбюджетом и невыплаченные зарплаты работникам.

Кроме этого, ближайшие полгода новый владелец не может увольнять работников.