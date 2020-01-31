Зеленский сегодня встречается с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 января, встретится с Государственным секретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«31 января состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Майком Помпео», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 12 часов запланирована встреча президента Украины и Государственного секретаря США с представителями СМИ.

Напомним, Помпео в четверг, 30 января, прибыл с двухдневным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку США суверенитета Украины и обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности.