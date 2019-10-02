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Суд обязал Жеваго вернуть НБУ 1,5 миллиарда гривен

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Суд обязал Жеваго вернуть НБУ 1,5 миллиарда гривен

Суд обязал экс-владельца обанкротившегося банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго вернуть Национальному банку Украины 1,5 млрд грн в счет погашения обязательств по договору поручительства по кредитам рефинансирования банка.

Как сообщается на сайте НБУ, судебный процесс длился почти 3,5 года, поскольку Жеваго использовал все возможности для его затягивания, но 1 октября суд удовлетворил иск регулятора.

Отмечается, что после вступлении решения суда в законную силу Нацбанк предпримет все возможные правовые меры для взыскания средств.

Также сообщается, что на сегодня общий объем задолженности банка «Финансы и Кредит» перед НБУ составляет 6,75 млрд грн.

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Напомним, что Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит» в декабре 2015 года.

НБУ, Финансы и Кредит, Константин Жеваго
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Среда, 2 октября 2019
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