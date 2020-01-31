Число заразившихся коронавирусом в Китае приближается к 10 тыс. человек

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило 9,8 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей.
Утром сообщалось о 9692 инфицированных и 213 жертвах. Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний занимают Хубэй (более 5,8 тыс. случаев заражения, 204 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцзян (537 инфицированных), Гуандун (436 заболевших) и Хэнань (352 случая заражения, два — с летальным исходом).
В Пекине выявлено 139 инфицированных (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян — 59, из них двое скончались. Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее количество случаев заражения, числятся Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район. Во всех остальных регионах Китая также выявлены случаи заражения.
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