Помпео в Киеве встретился с Епифанием

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Государственный секретарь США Майк Помпео обсудили вызовы для Православной церкви Украины, в частности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.
Встреча состоялась в рамках визита Помпео в Украину на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, сообщает пресс-служба ПЦУ.
«Епифаний рассказал гостю о становлении ПЦУ, взаимодействии с обществом и государством, а также расширении международных связей ПЦУ. Особое внимание было уделено вызовам ПЦУ, в частности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма», — говорится в сообщении.
Предстоятель ПЦУ выразил благодарность американской стороне за твердую и надежную поддержку Украины как в контексте противодействия внешним вызовам, с которыми продолжает сталкиваться наша страна, так и на пути построения государства и демократических реформ.
Кроме того, во время встречи была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке двустороннего сотрудничества, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания.
Отмечается, что после встречи госсекретарь в сопровождении митрополита Епифания осмотрел кафедральный Свято-Михайловский Златоверхий собор.
Напомним, что Помпео находится с двухдневным визитом в Киеве.
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