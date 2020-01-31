США обещают сохранить санкции против РФ до возврата Крыма и Донбасса

Санкции США против России останутся в силе до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
«Хорошая дискуссия с (министром иностранных дел Украины — Ред.) Вадимом Пристайко. США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить взаимностью. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены», — написал Помпео в совеем аккаунте в Twitter в пятницу после встречи в Киеве с Пристайко.
Как сообщалось, Помпео в пятницу находится c визитом в Украине. Он уже провел встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, президентом Украины Владимиром Зеленским и предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием.
Также он почтил память погибших на Донбассе украинцев, возложив цветы к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину» у Михайловского златоверхого монастыря.
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