Вспышку пневмонии в Китае могли вызвать сразу два штамма коронавируса

Молекулярные биологи из Китая и Канады проанализировали характер эволюции вируса 2019-nCoV, породившего вспышку пневмонии в Китае и ряде других стран, и пришли к выводу, что ее вызвал не один, а сразу два штамма этого патогена. Выводы ученых содержатся в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.
«Проведенный нами анализ показывает, что эта вспышка была вызвана как минимум двумя разными штаммами 2019-nCoV. Скорее всего, она началась за несколько месяцев до того, как о ее существовании узнали и начали официально сообщать здравоохранительные органы», — пишут исследователи.
Ученые из университета Оттавы (Канада) и университета Фудань в Шанхае (Китай) пришли к такому выводу, изучив наборы мелких мутаций в двух дюжинах полных геномов вируса 2019-nCoV, чьи образцы были извлечены из крови пациентов в больницах Уханя и других городов КНР.
Генетики сравнили эти данные, а также сопоставили их с аналогичными фрагментами РНК у других коронавирусов, в том числе возбудителя атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS. Это позволило исследователям восстановить древо эволюции вируса 2019-nCoV и понять, когда появился общий предок всех существующих сегодня штаммов этого патогена.
Ученые сделали два неожиданных открытия. Во-первых, оказалось, что вирус возник не в начале или середине декабря, а гораздо раньше — примерно за три месяца или даже полгода до этого. Во-вторых, биологи нашли уникальный набор мутаций в РНК одного из образцов 2019-nCoV, собранных в Ухане. Это однозначно указывает на то, что у этой вспышки вирусной пневмонии было как минимум два родоначальника.
Пока, как отмечают исследователи, неясно, произошло ли это разделение до того, как вирус начал заражать человека или уже после начала вспышки пневмонии в Ухане. Сам факт существования двух разных версий этого патогена, по их словам, ставит под сомнение теорию о том, что рынок экзотической пищи в этом городе был единственным источником вируса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016