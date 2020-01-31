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Вспышку пневмонии в Китае могли вызвать сразу два штамма коронавируса

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Вспышку пневмонии в Китае могли вызвать сразу два штамма коронавируса

Молекулярные биологи из Китая и Канады проанализировали характер эволюции вируса 2019-nCoV, породившего вспышку пневмонии в Китае и ряде других стран, и пришли к выводу, что ее вызвал не один, а сразу два штамма этого патогена. Выводы ученых содержатся в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Проведенный нами анализ показывает, что эта вспышка была вызвана как минимум двумя разными штаммами 2019-nCoV. Скорее всего, она началась за несколько месяцев до того, как о ее существовании узнали и начали официально сообщать здравоохранительные органы», — пишут исследователи.

Ученые из университета Оттавы (Канада) и университета Фудань в Шанхае (Китай) пришли к такому выводу, изучив наборы мелких мутаций в двух дюжинах полных геномов вируса 2019-nCoV, чьи образцы были извлечены из крови пациентов в больницах Уханя и других городов КНР.

Генетики сравнили эти данные, а также сопоставили их с аналогичными фрагментами РНК у других коронавирусов, в том числе возбудителя атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS. Это позволило исследователям восстановить древо эволюции вируса 2019-nCoV и понять, когда появился общий предок всех существующих сегодня штаммов этого патогена.

Ученые сделали два неожиданных открытия. Во-первых, оказалось, что вирус возник не в начале или середине декабря, а гораздо раньше — примерно за три месяца или даже полгода до этого. Во-вторых, биологи нашли уникальный набор мутаций в РНК одного из образцов 2019-nCoV, собранных в Ухане. Это однозначно указывает на то, что у этой вспышки вирусной пневмонии было как минимум два родоначальника.

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Пока, как отмечают исследователи, неясно, произошло ли это разделение до того, как вирус начал заражать человека или уже после начала вспышки пневмонии в Ухане. Сам факт существования двух разных версий этого патогена, по их словам, ставит под сомнение теорию о том, что рынок экзотической пищи в этом городе был единственным источником вируса.

коронавирус
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