ОЭСР приравняла Украину к Уганде и Нигерии

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в пятницу улучшила оценку страновых рисков Украины, переведя ее из 7-й в 6-ю группу в рамках классификации участников соглашения об официально поддерживаемых экспортных кредитах.
«Это конечно очень мало, но все риски, связанные с Украиной и украинскими компаниями, становятся меньше. Это означает меньше стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий!», — прокомментировал это решение заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка.
Помимо Украины в 6-ю группу из 7-й переведено Косово, из 5-й в 4-ю — Сербия.
Одновременно OECD ухудшила оценку страновых рисков ряда стран, в частности, перевела Алжир и Оман из 4-й группы в 5-ю, Тунис — из 5-й в 6-ю, а Иран и Туркменистан — из 6-й в 7-ю.
Помимо Украины в 6-й группе также находятся такие страны, как Беларусь, Грузия, Армения, Уганда, Шри-Ланка, Нигерия, Монголия.
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