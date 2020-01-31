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Итоговое голосование по импичменту Трампа может пройти уже завтра

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Итоговое голосование по импичменту Трампа может пройти уже завтра

Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа вступает в завершающую стадию, итоговое голосование по вопросу отстранения американского лидера от власти может состояться уже в субботу, сообщают американские СМИ.

В пятницу сенаторы начнут заседание в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву). По данным Bloomberg, у каждой из сторон в рамках судебных разбирательств будет по 2 часа для того, чтобы изложить свою позицию.

Затем, как ожидается, состоится голосование по вопросу вызова свидетелей в сенат для показаний в рамках импичмента. За приглашение свидетелей выступают демократы; республиканцы, напротив, хотят быстрее завершить процесс разбирательств и поэтому не поддерживают приглашение свидетелей.

Поскольку для одобрения этой инициативы нужны как минимум 51 из 100 голосов, а у республиканцев в сенате — большинство, то, вероятнее всего, предложение о приглашении свидетелей будет отклонено.

В этом случае, как отмечает Bloomberg, финальное голосование по вопросу отстранения Трампа от власти может состояться ранним утром в субботу.

По прогнозу сенатора от штата Южная Калифорния от Республиканской партии Тима Скотта, итоговое голосование может состояться в субботу около 02:00 по местному времени (09:00 по Киеву).

Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

В Сенате США проходит уже вторая неделя судебного процесса в рамках процесса импичмента Трампа. В качестве прокуроров в сенате выступают семь «менеджеров импичмента» от палаты представителей США, сенаторы же — присяжные. Судебные разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточены на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей — злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

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Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Дональд Трамп, импичмент
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