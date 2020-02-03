Иран хочет поторговаться о сумме компенсации семьям жертв сбитого самолета

Иран считает необходимым дальнейшее обсуждения вопроса о компенсациях семьям жертв украинского самолета, сбитого под Тегераном в начале января, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
«Мы пока не объявляли о каком-то решении. В юридическом комитете, созданном правительством, этот вопрос обсуждается. Безусловно, необходимость в обсуждении этого вопроса и взаимопонимания необходимы», — сказал Рабии, говоря о компенсациях.
Согласно опубликованному информационным порталом правительства видео, Рабии указал, что Иран действует на основе международных правил и стандартов.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв, однако Украина будет добиваться большей суммы.
Напомним, что выполнявший рейс в Киев Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно.
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