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Турция предоставит Украине $36 млн на закупку турецкой военной техники

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Турция предоставит Украине $36 млн на закупку турецкой военной техники

Турция предоставит Украине около $36 млн на закупку турецкой военной техники и товаров двойного назначения. Как сообщил Офис президента, это предусматривают межправительственные документы о военно-финансовом сотрудничестве, подписанные в понедельник в Киеве.

«Документами предусматривается выделение турецкой стороной для потребностей Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения», — сказано в сообщении.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил со своей стороны, что расширение сотрудничества в военной сфере предполагается по пяти направлениям. Это совместное производство высокоточных противотанковых средств, ремонт и техническая поддержка вертолетов, поставка авиационных двигателей, сотрудничество в области противодействия беспилотным авиационным комплексам, а также в сфере транспортной авиации и тренажерных комплексов. «Тесное сотрудничество с турецкими партнерами поможет нам повысить уровень безопасности на нашей морской южной границе — в акватории Черного моря. Вместе с тем, это усиление возможностей противовоздушной обороны в рамках совместного участия в программах НАТО», — заявил министр в Facebook.

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В марте 2019 года турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 были приняты на вооружение украинской армией. В августе 2019 года пресс-служба концерна «Укроборонпром» сообщала, что ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нового поколения Akinci станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией «Укрспецэкспорт» и турецкой фирмой Baykar Defence.

Турция, военная техника
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