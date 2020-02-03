Зеленский заверил, что в Украине все готово для приема «лавины» иностранных инвестиций

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что проводимые в стране экономические реформы уже создают условия для большого притока инвестиций.
«Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это позитивный тренд устойчивого роста экономики и установление макроэкономической стабильности, увеличение ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и смена прогнозов на «стабильный» и «положительный», — сказал он, выступая в понедельник на Украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Зеленский заявил, что Украина становится «стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей».
Он также пригласил компании из Турции участвовать в планируемых концессионных конкурсах по украинским аэропортам, морским портам и проектам концессионных дорог.
«Одним из наших приоритетов является масштабная модернизация нашей инфраструктуры: дорог, аэропортов, морских портов, запуск речного транспорта. Уже запущены первые концессионные конкурсы морских портов „Ольвия“ и „Херсон“. Сейчас мы готовим новые конкурсы по украинским аэропортам и морским портам, а также проекты концессионных дорог. Приглашаем турецкий бизнес к активному участию в них и ожидаем на приход ваших инвестиций в этот сектор», — сказал глава государства.
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