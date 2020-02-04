США введут новые санкции против «Северного потока – 2», чтобы не дать РФ достроить трубопровод

Вашингтон намерен ввести новые санкции против «Северного потока — 2», которые могут затронуть европейские компании даже в том случае, если Россия попробует его достроить в одиночку. Об этом сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники.
«Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат готовы принять новый санкционный закон», — отметил источник издания. В этот раз это может затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу, пишет Handelsblatt. В дипломатических кругах не исключают, что новые санкции могут быть введены уже в феврале или марте.
Газета напомнила, что генеральный директор швейцарской компании Allseas Эдвард Хирема получил письмо от американского сенатора Теда Круза, в котором последний пригрозил «ликвидацией экономического существования» трубоукладчика, если Allseas «хотя бы в течение одного дня» продолжит участие в работах. Круз отметил, что она «может столкнуться с серьезными и потенциально представляющими угрозу существованию компании правовыми и экономическими санкциями».
По информации Handelsblatt, германские компании обеспокоены возможными новыми мерами против проекта. «Нам известно, что американцы полны решимости остановить «Северный поток — 2», — отметили изданию в концерне Uniper. Там подчеркнули, что «очень внимательно следят за развитием ситуации». В то же время, пишет издание, правительство ФРГ пока все же рассчитывает на реализацию проекта «в разумные сроки», хотя и не намерено предоставлять техническую помощь для завершения его строительства.
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