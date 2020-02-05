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В Симферополе не хватает питьевой воды

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В Симферополе не хватает питьевой воды

В аннексированном Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.

«На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.

По его словам, в городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно. «Осадков было очень мало в этом году и в прошлом, поэтому недостаточный объем воды. ...запасов, которые есть, хватит на 90-100 дней. Дальше будет зависеть от наполняемости. Если пойдут дожди, снег, то ситуация будет меняться», — заключил собеседник издания.

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«Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на божью помощь», — сказала ранее журналистам глава российской администрации Симферополя Елена Проценко.

Симферополь, вода
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Среда, 5 февраля 2020
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