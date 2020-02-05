Войти
Гончарук сказал, сколько теперь будут зарабатывать министры
официально
Гончарук сказал, сколько теперь будут зарабатывать министры
Зеленский знает куда потратить $2,9 миллиарда от «Газпрома»
инициатива
Зеленский знает куда потратить $2,9 миллиарда от «Газпрома»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Украинцы стали более активно ездить по миру

117
Украинцы стали более активно ездить по миру


На 4 миллиона украинцев больше пересекли границу в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в Facebook

«Большую часть от оформленных пассажиров в 2019 году — около 75 млн человек — составили граждане Украины. По сравнению с 2018 годом — это почти на 4 млн больше».

По данным пограничников, сухопутную границу со странами ЕС пересекло около 30,5 млн украинцев, которых как на выезд так и на въезд следовало по 15 млн.

Этот показатель вырос на полмиллиона по сравнению с 2018-м. В то же время пограничники указывают, что тенденция к росту пассажиропотока в ЕС наблюдалась еще до наступления безвиза.

Самолетами в 2019 году путешествовали более 15 млн украинцев (по сравнению с предыдущим годом эта цифра увеличилась более чем на 3,5 млн человек), причем как на выезд так и на въезд оформлено по 7,5 млн украинских пассажиров.

Что касается стран, в которые направлялись украинцы, то по суше чаще всего они следовали в Польшу (туда последовало 9,9 млн украинцев).

Читайте также: Подавляющее большинство украинцев считают Россию враждебной страной

В Россию направлялись 3,9 млн граждан Украины (уменьшение на 6%), а в Венгрию — 3,4 млн украинцев (на 5% больше).

Спрос также продолжают иметь Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн), Словакия (1 млн).

Среди туристических стран украинцы отдали предпочтение Катару (+ 37%), Египту (+ 36%), Грузии (+23%), Турции (+21%), ОАЭ (+20%), Кипру (+15%).

Кроме того, отмечалось увеличение потока украинцев в европейские страны: в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 р.), Испанию (в 1,6 р.), Грецию (+46%), Францию (+13%), Чехию (+38%).

туризм, Госпогранслужба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016