Продажи электромобилей в Украине выросли на треть

В январе 2020 года украинцы купили 487 легковых электромобилей — это на треть больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

«Но такой рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+ 37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доля новых авто на январском рынке легковых электромобилей составляла 6% против 8% в 2019 году.

«Лидером на рынке электрокаров продолжает оставаться Nissan Leaf. В январе 216 „лифов“ получили украинские номера», — подчеркнули в Ассоциации.

В топ-5 сразу 3 модели Tesla: Model S — 58 шт., Model 3 — 41 шт. и Model X — 34 шт.

На пятом месте — Chevrolet Bolt (32 авто).