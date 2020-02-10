Стоимость реконструкции Шулявского моста в очередной раз вырастет

В экспертизу передан проект корректировки сметы реконструкции Шулявского путепровода, согласно которому повысится общая стоимость строительных работ.
Об этом рассказал первый заместитель Киевского городского головы Николай Поворозник в интервью ЭП.
По данным Экономической правды, общая стоимость моста может возрасти до 1,726 млрд грн. Поворозник не подтвердил, но и не опроверг эту цифру.
«Новый проект корректировки сметы находится в „Укргосстройэкспертизе“. Новая стоимость будет больше 1,05 млрд грн, но пока неизвестна точная сумма. Выйдет проект экспертизы — увидим», — заявил Поворозник.
Напомним, что сначала тендер на реконструкцию путепровода выиграла компания «Северо-украинский строительный альянс», предложив 598,5 млн грн. В результате заключения дополнительных соглашений стоимость реконструкции выросла до 814,5 млн грн.
Виталий Кличко 7 октября 2019 года своим распоряжением переутвердил проект реконструкции и увеличил сметную стоимость работ до 1,05 млрд грн.
По словам Поворозника, по состоянию на 1 января 2020 года общие расходы на реконструкцию развязки достигли 856 млн грн. Открытая в декабре эстакада для проезда автомобилей между улицами Гетьмана и Довженко — это незавершенная первая очередь реконструкции Шулявского путепровода.
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