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Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй пока не определена

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Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй пока не определена

Дата эвакуации украинцев из китайкой провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса будет определена после того как все желающие покинуть Китай подпишут форму информированного согласия, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Подготовили форму информированного согласия, которое нужно подписать для того чтобы зайти на борт и быть эвакуированными. Только после подписания этого согласия, мы можем понимать, сколько человек будут эвакуированы, и сможем говорить о дне эвакуации», — сказала она на брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, дата эвакуации будет также зависеть от готовности Украины принять эвакуированных и обеспечить нераспространение вируса.

«Мы изучаем возможности учреждений, которые могут быть готовы обеспечить безопасность и защиту всего населения от возможного распространения вируса», — сказала она.

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Скалецкая уточнила, что в настоящее время в провинции Хубэй находятся около 80 украинцев, 50 из которых подписали необходимые для эвакуации документы.

Как сообщалось, Минздрав сообщал, что украинские граждане будут эвакуированы из китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса во вторник. Эвакуированных будут содержать на карантине в течение 14 дней в двух санаторных учреждениях Киевской области.

эвакуация, Зоряна Скалецкая, коронавирус
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