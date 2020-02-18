Место карантина эвакуированных из Уханя будет под круглосуточной защитой полиции

Место, где на протяжении 14 дней будут находиться на обсервации эвакуированные из Уханя (провинция Хубей, Китай) граждане Украины, иностранцы, члены экипажа и сопровождение, будет под круглосуточной защитой правоохранителей, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в видео-обращении.
"Все члены команды прошли необходимые учения от Центра общественного здоровья. После приземления самолета осуществят все меры безопасности — самолет отправят на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут осуществлять в костюмах биозащиты. До места обсервации пассажиры и члены команды прибудут отдельными транспортными средствами с охраной. Место также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции",- сказала она.
Согласно сообщению на странице Минздрава в Facebook, в целом в обсервации в настоящее время нуждается около 100 лиц — 65 эвакуируемых, 18 членов экипажа, трое медиков, четыре работника ДСНС и по два сотрудника Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщалось, пассажирский самолет для эвакуации вылетит во вторник 18 февраля, его возвращения ожидают в четверг или пятницу. Все эвакуированные перед прилетом подпишут согласие на временную изоляцию.
Люди с симптомами ОРВИ не будут допущены на борт самолета, а за 30 минут до его посадки будет передана информация о состоянии здоровья всех находящихся на борту.
Определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным. Информацию о местонахождении обсерваторов не распространяют во избежание паники среди местного населения.
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