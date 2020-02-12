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Airbus показал модель самолета будущего

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Airbus показал модель самолета будущего

Во вторник на авиасалоне в Сингапуре компания Airbus представила «зеленую» модель самолета будущего, сообщает BBC.

Внешне самолет органично смотрелся бы в продолжении «Звездных войн», при этом предлагаемая модель сконструирована таким образом, чтобы значительно снизить расход топлива и сократить выбросы углерода в атмосферу.

Эту задачу в рамках борьбы с изменениями климата пытаются решить все авиакомпании-гиганты.

Путем совмещения корпуса и крыльев в единую гладкую форму конструкторы Airbus рассчитывают максимально снизить сопротивление в полете, что поможет сократить объемы используемого топлива на 20%.

Первые летные испытания новой модели, названной Maveric, успешно прошли в июне прошлого года во Франции и продолжатся до середины 2020 года на полигоне недалеко от Тулузы.

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Неясными остаются два момента: останутся ли в самолете окна и как будут расставлены пассажирские кресла.

По мнению специалистов, сидеть в самолете такой формы придется намного дальше от центра лайнера, из-за чего людей может гораздо сильнее укачивать.

Airbus
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