Airbus показал модель самолета будущего

Во вторник на авиасалоне в Сингапуре компания Airbus представила «зеленую» модель самолета будущего, сообщает BBC.
Внешне самолет органично смотрелся бы в продолжении «Звездных войн», при этом предлагаемая модель сконструирована таким образом, чтобы значительно снизить расход топлива и сократить выбросы углерода в атмосферу.
Эту задачу в рамках борьбы с изменениями климата пытаются решить все авиакомпании-гиганты.
Путем совмещения корпуса и крыльев в единую гладкую форму конструкторы Airbus рассчитывают максимально снизить сопротивление в полете, что поможет сократить объемы используемого топлива на 20%.
Первые летные испытания новой модели, названной Maveric, успешно прошли в июне прошлого года во Франции и продолжатся до середины 2020 года на полигоне недалеко от Тулузы.
Неясными остаются два момента: останутся ли в самолете окна и как будут расставлены пассажирские кресла.
По мнению специалистов, сидеть в самолете такой формы придется намного дальше от центра лайнера, из-за чего людей может гораздо сильнее укачивать.
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