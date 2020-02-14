Главы МИД «нормандского формата» встретятся в Мюнхене

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас анонсировал встречу глав иностранных дел Германии, Франции, Украины и России на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Об этом он сказал в своем выступлении, передает Укринформ.
«Мы будем говорить здесь, в Мюнхене, с коллегами из Парижа, Москвы и Киева с тем, чтобы заложить основы для того, чтобы следующий саммит в „нормандском формате“ состоялся в Берлине», — сказал Маас.
Он отметил, что Германия и Франция много лет работают над поиском мирного решения для Украины.
«Но основным вопросом этого конфликта, как и многих других, остается вопрос: действительно ли все стороны готовы оставить позади логику геополитического влияния. Вместо этого мы должны работать вместе над общей европейской структурой безопасности, которая функционирует на принципах международного права», — подчеркнул Маас.
Ранее о возможности встречи в Мюнхене «нормандских министров» говорил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
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