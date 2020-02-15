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В Китае заявили о переломном моменте в борьбе с коронавирусом

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В Китае заявили о переломном моменте в борьбе с коронавирусом

Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.

По его словам, хорошим знаком является тот факт, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех китайских провинциях (за исключением Хубэя) неуклонно снижается десять дней подряд. Исключением, однако, остаются отдельные районы провинции Хубэй, где количество заболевших продолжает расти быстрыми темпами.

В свою очередь Ван Хэшен, который возглавил комиссию по здравоохранению провинции Хубэй, заявил, что в городе Ухань в ближайшее время появятся новые полевые госпитали, куда будут помещать как заболевших, так и людей, у которых есть подозрение на коронавирус. По его словам, в построенных за последнее время полевых больницах есть 6900 койко-мест.

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По данным комиссии по здравоохранению КНР, только за последние сутки в провинции Хубэй было зарегистрировано 2420 новых случаев заболевания коронавирусом. 1923 из них пришлось на столицу региона — Ухань. Во всех остальных регионах материкового Китая был выявлен 221 случай нового заражения, умерли два человека (оба в провинции Хэнань, которая находится к северу от Хубэя).

Всего с начала января от нового коронавируса умерли 1526 человек (1523 в материковом Китае, 1457 в Хубэе, 1123 в Ухане).

коронавирус
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