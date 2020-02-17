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Еще 11 банков присоединяться к программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

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Еще 11 банков присоединяться к программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

Совет Фонда развития предпринимательства рассмотрит заявки от 11 банков, которые могут присоединиться к государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9».

Об этом говорится в Отчете по выполнению Программы деятельности Кабинета Министров, сообщает Правительственный портал.

«В течение первой недели (3-7 февраля 2020 года) с момента старта государственной программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с четырьмя банками: АО „Ощадбанк“, АБ „Укргазбанк“, АО КБ „ПриватБанк“ и АО „Укрэксимбанк“.

Еще 11 банков подали заявки на участие в программе, а именно: АО „Кредобанк“, АО „ПУМБ“, АО „Райффайзен Банк Аваль“, АО „ОТП Банк“, АО „Альфа-Банк“ , АО „Правэкс-Банк“, АО „Кредитвест Банк“, АО АКБ „Львов“, ПАО „Банк Восток“, АО „Банк Альянс“ и АО „МИБ“, которые в ближайшее время будут рассмотрены Фондом», — говорится в сообщении.

По состоянию на 7 февраля 2020 года в рамках реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9% «АБ «Укргазбанк» выдал 13 кредитов и 172 заявки находятся на рассмотрении в банке, АО «Ощадбанк» выдало 1 кредит и на рассмотрении около 100 заявок, в АО КБ «ПриватБанк» на рассмотрении 1220 заявок, в АО «Укрэксимбанк» — 10 заявок.

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Напомним, что правительство приняло постановление для старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с 1 февраля 2020 года. Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса. По предварительным оценкам, около 50 тыс. заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в этом году.

По информации министра финансов Оксаны Маркаровой, в бюджете заложено 2 млрд грн на финансирование государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

доступные кредиты
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