Объем выданных «доступных кредитов» превысил 13 миллиардов

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 5594 займов на общую сумму в 13,134 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из этой суммы 9,412 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,5 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,222 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

«За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 477 кредитов на общую сумму в 963 миллионов гривен.

63% (610 млн гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 15% (143 миллионов гривен) — это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 22% (211 миллионов гривен)», — говорится в сообщении.