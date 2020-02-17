Власть продолжает доработку законопроекта о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам

Представители правительства, Национального банка Украины (НБУ) и Верховной Рады продолжают работу над законопроектом № 2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, принятие которого является prior action по новой программе сотрудничества с МВФ.

«...Не утихает обсуждение важности принятия законопроекту № 2571, над доработанной версией которого продолжается работа представителей правительства, НБУ и Верховной Рады. Также продолжается и диалог с МВФ. В конечном итоге принятый закон должен убрать способность судов возвращать к жизни „зомби“ банки, выведенные с рынка из-за неплатежеспособности», говорится в сообщении НБУ на Facebook по итогам прошедшего 17 февраля еженедельного совещания руководства НБУ и финансово-экономического блока правительства.

Как отмечается в сообщении, должны быть четко определены предварительные условия и процедура получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, их форма и «формула», по которой объем возмещения должен быть рассчитан и подтвержден.

Кроме того, участники встречи обсудили увеличение роли локальных инвесторов на рынке ОВГЗ и меры по увеличению ликвидности на вторичном рынке и отметили необходимость введения инструментов хеджирования валютного риска для увеличения привлекательности локального рынка для иностранных инвесторов.

В совещании принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава НБУ Яков Смолий и его заместители Дмитрий Сологуб и Олег Чурий, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца и советник министра финансов Александра Бетлий.

Как сообщалось, Кабмин 12 декабря зарегистрировал в Раде законопроект № 2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным. Согласно ему, все текущие судебные дела по этим вопросам на стадии апелляции должны быть переданы на рассмотрение Большой палаты Верховного суда. Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

Документ, в случае принятия, также запретит в рамках обеспечения подобных исков останавливать действия решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов) НБУ, а также запрещать НБУ и его работникам совершать определенные действия.

Помимо этого, законопроект предлагается целый ряд поправок непосредственно по регулированию деятельности банков и требований к ним, наделяя Нацбанк дополнительным полномочиями, в то же время отменяя норму об увеличении их минимального уставного капитала с 200 млн грн до 500 млн грн. В частности, НБУ сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на несколько источники в правительстве, Нацбанке и парламенте, из-за наличия значительного количества претензий к документу решено разделить его на два, сделав первоочередным принятие короткого закона в пределах 5-10 стр. об особенностях судебного рассмотрения споров по выводу банков с рынка и компенсации возможного ущерба собственникам банков.