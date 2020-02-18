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Рябошапка опроверг информацию СМИ о своей отставке

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Рябошапка опроверг информацию СМИ о своей отставке

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей возможной отставке и отставке своих заместителей.

«Распространяемые слухи о кадровых изменениях в Офисе Генерального прокурора являются ложными», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора во вторник.

«Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы не является удобными. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности», — прокомментировал Рябошапка.

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Ранее во вторник некоторые СМИ опубликовали информацию со ссылкой на разные источники, что Рябошапка якобы принял решение написать заявление об отставке с должности после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Руслан Рябошапка
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