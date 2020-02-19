Суд разрешил Гладковскому выезжать за пределы Киевской области

Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому выезжать за пределы Киевской области.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец.

«Вчера было заседание Антикоррупционного суда, на котором прокуратура обратилась с просьбой продлить все 5 обязанностей (Гладковскому — ред.). Мы выступили против этой одной обязанности (не покидать Киевскую область — ред.), чтобы его (продолжение — ред.) не удовлетворяли. И суд принял решение отказать в части запрета выезда за территорию Киевской области. Т.е., Гладковский может в данный момент свободно передвигаться по территории Киевской области», — сказал Волынец.

Адвокат уточнил, что у Гладковского остались следующие обязанности: являться к детективу по требованию, при изменении места жительства или регистрации извещать об этом, воздерживаться от общения с определенными лицами в рамках производства, сдать паспорта для выезда за границу.

По словам Волынца, обязанности Гладковскому продлены до 18 апреля.

Как сообщалось, детективы НАБУ 17 октября прошлого года задержали Гладковского. На следующий день ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным САП, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод № 2», которое входит в состав ОАО «Автомобильная компаниям «Богдан Моторс». Как следствие, государству было нанесено более 10,62 млн грн убытков, утверждают в САП.

Кроме того, добавили в прокуратуре, бывший чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева за 2016-2018 годы.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 млн 623 тыс. 130 гривень.

21 октября за Гладковского внесли залог и он вышел из СИЗО.

20 декабря ВАКС разрешил снять электронный браслет с Гладковского.