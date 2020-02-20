Стало известно, где разместят эвакуированных из Уханя

Эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» (Полтавская обл.), где они будут находиться в течение 14 дней, сообщает департамент коммуникации МВД Украины в четверг.

«Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины „Новые Санжары“... В течение 14 дней они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресечены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба», — говорится в сообщении.