В Китае подготовили сразу пять новых препаратов против коронавируса

Власти Китая ускорили клинические испытания пяти новых препаратов против заболеваний, вызываемых новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на замглавы государственного управления по контролю лекарственных средств Китая Чэнь Шифэя.

По его словам, местные ученые в целом завершили научное исследование этих препаратов на предмет эффективности. Отмечается, что китайские власти также в ускоренном режиме рассматривают возможность выдачи разрешения на их продажу.

Информация о наименовании лекарственных средств в настоящий момент не приводится.

Ранее заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в стране начнутся не ранее конца апреля текущего года.