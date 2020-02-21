У Путина есть своя теория по поводу происхождения украинского языка

Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Президент считает, что раньше украинцами называли тех людей, кто жил на рубежах Российского государства. По его словам, украинцы были и в Пскове, и на Урале, а также защищали границы страны на юге от набегов крымского хана.

«До XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке», — сказал он, заявив, что «первые языковые различия» появились только в XVI веке, когда часть украинцев жила на территории под властью Речи Посполитой.

При этом, отметил Путин, до XIV–XV века на Руси и в Польше всех восточных славян, проживавших на территории Речи Посполитой, якобы называли русскими и «не делили».

Он также считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.

«Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет», — сказал глава РФ. «Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — добавил он.