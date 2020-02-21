В Испании расследуют отмывание денег премьером Болгарии

Полиция Каталонии и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием средств в пиренейском королевстве. С таким утверждением выступила в пятницу газета El Periodico.

По ее сведениям, в марте 2019 года полиция Каталонии получили жалобу от болгарской неправительственной организации MC BUUP. Как передает издание, бенефициаром от возможных махинаций могла быть бывшая болгарская модель Борислава Йовчева. Женщина и ее отец входили в состав двух предприятий со штаб-квартирами в Барселоне: Numin Invest SL и EMA BGS SL, которые получили более €5 млн с 2013 года. Эти средства могли поступить от физических лиц, которые проживают за пределами Испании.

В жалобе НПО утверждалось, что Йовчева и ее семья жили в роскошной вилле в провинции Барселона. В ходе расследования было выявлено, что недвижимость была куплена за €3 млн в 2013 году и была зарегистрирована на имя компании Numin Invest SL. По версии газеты, в период с января по июнь 2013 года бывшая модель была единственным заведующим этой компании, капитал которой составлял €3 тыс. Вслед за этим эту должность занял ее отец, который внес еще около €3 тыс.

Следователи обнаружили существование еще одного предприятия (EMA BGS SL), которому принадлежит магазин одежды в Барселоне. В эту компанию было вложено не менее €2,3 млн, которые якобы поступили от другой фирмы. Штаб-квартира EMA BGS SL находится на вилле, где жила экс-модель.

В доме также прописан ребенок, единственным законным опекуном которого значится Йовчева. В жалобе, которая положила начало расследованию, утверждается, что Борисов мог иметь отношения с экс-моделью. Сам премьер Болгарии отрицал такие заявления. Полиция пришла к выводу, что в общем инвестиции в Каталонию превысили €5 млн, деньги поступили через два предприятия, которые оказались в центре расследования.

Сотрудники правоохранительных органов не смогли найти данных, подтверждающих, что экс-модель и ее отец имели бы законные доходы, чтобы вести такой образ жизни. В своих отчетах полиция напоминает, что, согласно жалобе, деньги могут быть «связаны с незадекларированными средствами высокопоставленных чиновников болгарского правительства».