Все эвакуированные из Китая пока здоровы

В ходе проведенного в субботу утром обследования ни у одного из эвакуированных из Китая не выявлено признаков заражения коронавирусом.

Об этом на брифинге в субботу заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

«Результаты утреннего медицинского обследования являются положительными: ни у одного человека, находящегося в обсервации, не обнаружено признаков заболевания. Хочу подчеркнуть, что все люди чувствуют себя хорошо — и пассажиры самолета, и члены экипажа », - сказал Коваль, добавив, что эвакуированные проходят такие обследования дважды в день.

По его словам, сегодня эпидемиологи возьмут у обсервированных образцы крови для обследования. «Как вы знаете, в Украине появилась тест-система, и образцы будут доставлены в киевскую лабораторию, и в дальнейшем каждые три дня будет проходить обследование (крови — ред.). В случае каких-то результатов, тех или иных, мы будем вас информировать », - отметил Коваль.

Он напомнил, что сегодня пошли уже третьи сутки в обсервации, которые начались «с момента попадания наших людей в самолет, это было 19 февраля в 18 часов по киевскому времени».

В то же время заместитель министра отметил, что между обсервацией и карантином есть разница.

«Обсервация — это не карантин. Карантин — это комплекс мероприятий, который происходит в источнике, в очаге инфекции. Обсервация — это выход из зоны карантина. Карантин был в Ухане, а в Украине — здоровые люди находятся в обсервации, и находиться в течение 14 дней », - пояснил он.

Как сообщалось, утром 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары на Полтавщине, где людей разместили для обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

Однако местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, во время которых пострадали девять полицейских и один гражданский. Полиция задержала 24 участников беспорядков.

Всего из Уханя были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны.