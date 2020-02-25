Подозреваемому в предложении взятки главе ФГИ ужесточили меру пресечения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) изменила меру пресечения одному из подозреваемых в предложении и предоставлении главе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) неправомерной выгоды.
«Согласившись с доводами прокурора о неучете следственным судьей значимости установленных рисков, которая свидетельствует о невозможности их предупреждения путем применения менее строгого пресечения, чем содержание под стражей, коллегия суда отменила постановление следственного судьи и применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, определив размер залога как альтернативную меру пресечение в сумме более 3 млн гривень», — сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Ранее, 1 февраля 2020 года, следственный судья ВАКС избрал в качестве меры пресечения для подозреваемого круглосуточный домашний арест.
Как сообщалось, трое подозреваемых предлагали $5 млн США председателю Фонда госимущества за назначение определенного человека на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод», 99,5% акций которого принадлежат государству.
Сотрудники правоохранительных органов задержали указанных лиц сразу после оказания первой части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. США. Задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.
1 февраля следственные судьи ВАКС избрали меры пресечения подозреваемым: двум лицам был избран круглосуточный домашний арест с возложением обязанностей, третье лицо взято под стражу с альтернативой внесения залога в размере 12 612 000 грн.
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