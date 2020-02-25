Коронавирус подбирается все ближе к Украине

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован во вторник в Румынии. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщило агентство Reuters.

По его данным, инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии.

Напомним, что врачи выявили в Италии уже 316 случаев заражения людей коронавирусом. Семь человек умерли.